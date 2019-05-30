Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Ученикам, сдававшим экзамен вместе со школьницей, умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах, окажут помощь психологи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.

В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской Республики сообщили, что ученица была инвалидом с детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.

Как сообщили РИА Новости родители одноклассников погибшей девочки, дети находятся в стрессе, между тем, им еще предстоит сдавать экзамены.

"В рамках общепринятых норм, психологическая помощь в таких экстренных ситуациях оказывается в обязательном порядке. Поэтому психологи будут работать с учениками - с теми, с кем девочка сдавала экзамены в той аудитории", - заявила Романова.

По ее словам, обычно в таких случаях консультации проводятся на базе медицинских учреждений, куда приглашают пациентов.