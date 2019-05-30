Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T11:02Z
https://ria.ru/20190530/1555094801.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой

11:02
2869
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Ученикам, сдававшим экзамен вместе со школьницей, умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах, окажут помощь психологи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской Республики сообщили, что ученица была инвалидом с детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
Стетоскоп
10:32
Умершая на ЕГЭ в Чебоксарах ученица хотела быть врачом, сообщила омбудсмен
Как сообщили РИА Новости родители одноклассников погибшей девочки, дети находятся в стрессе, между тем, им еще предстоит сдавать экзамены.
"В рамках общепринятых норм, психологическая помощь в таких экстренных ситуациях оказывается в обязательном порядке. Поэтому психологи будут работать с учениками - с теми, с кем девочка сдавала экзамены в той аудитории", - заявила Романова.
По ее словам, обычно в таких случаях консультации проводятся на базе медицинских учреждений, куда приглашают пациентов.
"Если у учеников нет возможности подъехать в лечебные учреждения, в этом случае договариваются о встрече в другом месте, где удобно – например, психолог приедет в школу", - пояснила детский омбудсмен.
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
09:37
Умершую на ЕГЭ в Чебоксарах школьницу похоронят в пятницу
300704
Обсудить 0
ЧебоксарыОбщество
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Умершую на ЕГЭ в Чебоксарах школьницу похоронят в пятницу
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния