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РИА Новости

СМИ: ставки за обед с миллиардером Баффетом установили новый рекорд

10:53
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© Jewel SamadУоррен Баффет
Уоррен Баффет
© Jewel Samad
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ставки за обед со знаменитым американским предпринимателем и инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом установили новый рекорд в 3,5 миллиона долларов еще до окончания ежегодного благотворительного аукциона, пишет издание Wall Street Journal.
Согласно газете размер первоначальной ставки составил 25 тысяч долларов. На данный момент в аукционе, который проводится онлайн на платформе eBay, принимают участие четыре человека. Окончательные результаты аукциона станут известны в пятницу вечером.
Предыдущий рекорд за обед с миллиардером составлял 3,46 миллиона долларов и был установлен в 2016 году. В прошлом году победитель аукциона, пожелавший остаться неизвестным, получил желанный обед за 3,3 миллиона долларов.
Ежегодный аукцион, на котором разыгрывается возможность отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом, проводится с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бедным и бездомным в Сан-Франциско. Победитель аукциона может взять с собой на обед еще семь человек. Обед с победителем традиционно состоится в Нью-Йорке в известном ресторане Smith & Wollensky, имеющем репутацию лучшего стейкхауса в США с самым изысканным баром.
Уоррен Баффет
17 июля 2018, 16:33
Баффет пожертвовал почти 3,5 миллиарда долларов на благотворительность
Один из выигравших обед, Тед Уэшлер, получил работу у Баффетта, потратив почти 5,3 миллиона долларов в 2010 и 2011 годах. Теперь Уэшлер работает инвестиционным менеджером в компании Berkshire и может поговорить с Баффеттом ежедневно и бесплатно.
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Уоррен БаффетСШАВ мире
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