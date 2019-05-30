СМИ: ставки за обед с миллиардером Баффетом установили новый рекорд

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ставки за обед со знаменитым американским предпринимателем и инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом установили новый рекорд в 3,5 миллиона долларов еще до окончания ежегодного благотворительного аукциона, пишет издание Ставки за обед со знаменитым американским предпринимателем и инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом установили новый рекорд в 3,5 миллиона долларов еще до окончания ежегодного благотворительного аукциона, пишет издание Wall Street Journal

Согласно газете размер первоначальной ставки составил 25 тысяч долларов. На данный момент в аукционе, который проводится онлайн на платформе eBay, принимают участие четыре человека. Окончательные результаты аукциона станут известны в пятницу вечером.

Предыдущий рекорд за обед с миллиардером составлял 3,46 миллиона долларов и был установлен в 2016 году. В прошлом году победитель аукциона, пожелавший остаться неизвестным, получил желанный обед за 3,3 миллиона долларов.

Ежегодный аукцион, на котором разыгрывается возможность отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом, проводится с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бедным и бездомным в Сан-Франциско. Победитель аукциона может взять с собой на обед еще семь человек. Обед с победителем традиционно состоится в Нью-Йорке в известном ресторане Smith & Wollensky, имеющем репутацию лучшего стейкхауса в США с самым изысканным баром.