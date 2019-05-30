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РИА Новости

СМИ: сеть АЗС в Киеве добавила в меню шаурму после визита Зеленского

10:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Сеть автозаправок в Киеве добавила в меню шаурму после визита президента Украины Владимира Зеленского, который ел это блюдо около заправки, сообщило в четверг интернет-издание "Страна.ua".
Ранее Зеленский посоветовал политикам есть шаурму. Он написал на своей странице в Twitter, что "когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением, в этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и, тем более, постыдного". К своему посту он прикрепил фотографию, на которой ест шаурму на фоне заправки.
"Коммерсанты мгновенно отреагировали на фотографии президента Владимира Зеленского с шаурмой на фоне автозаправки. Так, на АЗС Socar в Киеве в меню появилось "президентское комбо" за 89 гривен (около 3,3 доллара)", - говорится в сообщении.
По данным издания, в "президентское комбо" входит шаурма с курятиной или говядиной, а также кофе.
Ранее Зеленский, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, отметил, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Однако такое сравнение вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
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