СМИ: сеть АЗС в Киеве добавила в меню шаурму после визита Зеленского

Ранее Зеленский посоветовал политикам есть шаурму. Он написал на своей странице в Twitter, что "когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением, в этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и, тем более, постыдного". К своему посту он прикрепил фотографию, на которой ест шаурму на фоне заправки.