Скульптор в Екатеринбурге отсудил у издательства деньги за фото памятника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Московский скульптор Петр Чусовитин отсудил у издательского дома "Фест Хэнд" в Екатеринбурге 10 тысяч рублей за публикацию в каждой книге тиража фотографии созданного им памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, сообщила РИА Новости представитель арбитражного суда Свердловской области, который рассматривал это дело.

"(Суд постановил) исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО "Фест Хэнд" в пользу Чусовитина Петра Павловича компенсацию за нарушение исключительного права за произведение в размере 10 тысяч рублей. Взыскать также с "Фест Хэнд" в пользу Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства ("Управис") денежные средства в сумме 1 тысячи рублей в качестве возмещения судебных расходов", - сказала собеседница агентства.

"Первая ласточка"

Главный редактор издательского дома "Фест Хэнд" Ольга Чернова сообщила РИА Новости, что интересы Чусовитина в суде представляла ассоциация "Управис". Она отметила, что издательство должно будет заплатить скульптору 10 тысяч за каждую книгу из тиража, а это, по ее словам, "приличная сумма". Причем, как отметила Чернова, издательство купило эту фотографию в фотобанке, но даже это не спасло "Фест Хэнд" от суда. В путеводителе, который выпустил издательский дом, фотография размещена размером 2 на 3 сантиметра на одной из 256 страниц.

"Господин Чусовитин, скульптор, который установил этот памятник в 1998 году, на бюджетные, конечно же, деньги, к юбилею города, он с "Управис" подписал договор на защиту своих авторских прав. В 1998 году администрация города с Чусовитиным заключила договор на реализацию этого монумента. Но, понимаете, 90-е годы, мы про авторское право ничего не знали. Вроде бы деньги Чусовитину заплатили – и всё в порядке. А в этом договоре надо было еще указать, что авторское право на изображение скульптуры переходит к администрации города", - пояснила Чернова.

Она добавила, что сейчас, когда город заказывает скульптуры, это правило выполняется, но тогда это сделано не было. Сам Чусовитин, по ее словам, 20 лет молчал, а сейчас решил отстаивать в суде свое право на фото памятника. Причем, по данным Черновой, сейчас в судах находятся еще четыре дела против других компаний, у которых скульптор также пытается отсудить деньги за использование фото этого памятника. Дело "Фест Хэнд" стало первым в этом ряду.

"Сейчас этой "темнотой" воспользовались. Мы первые отстрелялись. Однако другие дела рассматривают другие судьи – кто знает, может быть, у других судей сложатся другие мнения. Потому что мы наше мнение об общедоступности скульптуры обосновывали экспертизами. За 20 лет, особенно к чемпионату мира, кто только не изобразил этот памятник. Сейчас поле непаханое (для судебных исков)", - подчеркнула главный редактор.

Чернова отметила, что издательский дом примет решение, обжаловать ли вердикт суда, после получения мотивировочной части. Кроме того, "Фест Хэнд" намерен отследить, чем закончатся другие дела о фото памятника.

Позиция исца

В "Управис" РИА Новости сообщили, что позиция ассоциации основана на требованиях статьи ГК РФ "Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения".

В статье отмечается, что без согласия автора и без выплаты вознаграждения допускаются воспроизведение и распространение изготовленных экземпляров произведения изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

"По фактам неправомерного использования этого произведения в судах находятся еще четыре иска. Остальные комментарии возможны только после вступления в силу решения суда", - сообщили РИА Новости в "Управис".

Мнение юриста

Юрист Евгений Дедков предложил издательскому дому "Фест Хэнд" бесплатную помощь по представительству во всех последующих инстанциях системы арбитражных судов.

"Это все, что касается дела об авторских правах на памятник Татищеву и де Геннину, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. К сожалению, мы все сильнее вползаем в новый тоталитаризм, на службе которого находится законодательство о защите интеллектуальных прав. Уже и шагу нельзя сделать, чтобы не нарушить какие-нибудь очередные права. Остается только радоваться, что воздух, которым мы дышим, пока все еще потребляется на основании "свободной лицензии", - написал юрист на своей странице в Facebook.