Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской Просиявших в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ. Власти начали сбор предложений о месте, где можно было бы построить храм.

"Пятьдесят три площадки под храм святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов", - написала Тамбова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что беседовала с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным, и, по его мнению, что касается наполняемости храмов в Екатеринбурге, то надо считать, не сколько в храме находится народу одновременно, а сколько в месяц зашло в него. Так, часовня святой Екатерины в центре города - самый маленький храм Екатеринбурга, где за литургией помещается едва ли 30-40 человек, однако в эту часовню ежедневно заходит примерно 100 человек, отмечает представитель епархии.

"Помолиться, свечку поставить или просто постоять, побыть наедине с собой и с Господом. В год это примерно 36 500", - написала Тамбова.

По ее словам, в Екатеринбурге - 61 храм традиционной архитектуры.

"Допустим, что в каждый из них заходит хотя бы столько же, как и в часовню? Итого в год храмы Екатеринбурга (кроме богослужений) посещает минимум 2 226 500 человек. Кроме 61 храма традиционной архитектуры, в Екатеринбурге еще 30 приходов, которые ютятся в приспособленных помещениях. Так что неудивительно, что желающих принять храм святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало", - подчеркнула представитель епархии.

Она также приводит сравнение храмов с метро, которое сделал отец Иоанн Никулин.