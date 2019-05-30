Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:42Z
https://ria.ru/20190530/1555093941.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Омбудсмен сообщила о возможных причинах смерти ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах

10:42
1384
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Жара и волнение перед экзаменом могли стать причиной гибели ученицы во время ЕГЭ в Чебоксарах, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
Стетоскоп
10:32
Умершая на ЕГЭ в Чебоксарах ученица хотела быть врачом, сообщила омбудсмен
"Обстоятельства сложились таким образом – во-первых, жара. Во-вторых - волнение. Скорее всего, совокупность этих факторов повлияла на то, что у нее сердце просто не выдержало. Врожденный порок дал о себе знать", - заявила Романова.
Утром 29 мая, во время сдачи экзамена, температура воздуха в Чебоксарах составила 27 градусов.
"Жара сыграла свою роль… Кондиционеров в школах в учебных классах у нас нет. Конечно, на такую жаркую погоду для школьников надо создавать более комфортные условия. При выборе аудиторий для экзамена надо искать наиболее оптимальные решения – предусмотреть на случай жары, чтобы это была теневая сторона, чтобы детям при сдаче экзаменов было комфортно находиться в аудитории", - отметила Романова.
0001334
Обсудить 0
ЧебоксарыОбществоПроисшествия
Рекомендуем
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
РИА
Новости
В Петербурге семью подозревают в попытке уморить семимесячную дочь голодом
Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Умершую на ЕГЭ в Чебоксарах школьницу похоронят в пятницу
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
Далай-лама
Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия
Детям, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, меньше года
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
Врачи рассказали о состоянии девочки, на которую в Вольске напал подросток
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе рядом с Крымом
Умершая на ЕГЭ в Чебоксарах ученица хотела быть врачом, сообщила омбудсмен
Замена ЕГЭ на обычные экзамены не убережет от стресса, заявила омбудсмен
В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате
Бутылки вина на конвейере
В Британии лауреат премии "Мама года" зарезала мужа, не пустившего ее в бар
Сигнализация на рейсе в Грозный могла сработать из-за закурившего пассажира
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
Лента новостейМолния