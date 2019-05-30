Омбудсмен сообщила о возможных причинах смерти ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Жара и волнение перед экзаменом могли стать причиной гибели ученицы во время ЕГЭ в Чебоксарах, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
"Обстоятельства сложились таким образом – во-первых, жара. Во-вторых - волнение. Скорее всего, совокупность этих факторов повлияла на то, что у нее сердце просто не выдержало. Врожденный порок дал о себе знать", - заявила Романова.
Утром 29 мая, во время сдачи экзамена, температура воздуха в Чебоксарах составила 27 градусов.
"Жара сыграла свою роль… Кондиционеров в школах в учебных классах у нас нет. Конечно, на такую жаркую погоду для школьников надо создавать более комфортные условия. При выборе аудиторий для экзамена надо искать наиболее оптимальные решения – предусмотреть на случай жары, чтобы это была теневая сторона, чтобы детям при сдаче экзаменов было комфортно находиться в аудитории", - отметила Романова.