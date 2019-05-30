Омбудсмен сообщила о возможных причинах смерти ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах

"Жара сыграла свою роль… Кондиционеров в школах в учебных классах у нас нет. Конечно, на такую жаркую погоду для школьников надо создавать более комфортные условия. При выборе аудиторий для экзамена надо искать наиболее оптимальные решения – предусмотреть на случай жары, чтобы это была теневая сторона, чтобы детям при сдаче экзаменов было комфортно находиться в аудитории", - отметила Романова.