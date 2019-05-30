Суд освободил шестерых задержанных сербов в Косово, сообщили СМИ

По соглашениям Белграда и Приштины в рамках диалога под эгидой ЕС в Брюсселе, в населенных сербами районах Косово и Метохии судьи назначаются также сербской национальности. Дело шестерых из девяти задержанных во вторник местных жителей, которые вступили в столкновение с косовоалбанской полицией на импровизированных баррикадах, разбирал основной суд на месте событий в поселке Зубин-Поток.

Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли спецоперацию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.