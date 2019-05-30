Суд освободил шестерых задержанных сербов в Косово, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Суд Косовска-Митровицы освободил шестерых сербов, задержанных за сопротивление косовоалбанской полиции в ходе силовой акции во вторник на севере края, передает радиостанция Kontakt Plus.
По соглашениям Белграда и Приштины в рамках диалога под эгидой ЕС в Брюсселе, в населенных сербами районах Косово и Метохии судьи назначаются также сербской национальности. Дело шестерых из девяти задержанных во вторник местных жителей, которые вступили в столкновение с косовоалбанской полицией на импровизированных баррикадах, разбирал основной суд на месте событий в поселке Зубин-Поток.
"Судья основного суда Лиляна Стеванович отклонила требование косовской прокуратуры назначить арест шестерым сербам. Он постановила, что нет достаточных доказательств для продолжения задержания их под стражей за препятствие служебным лицам во время исполнения обязанностей", - передает радиостанция.
Еще трое из девяти задержанных попросили медицинской помощи в Клиническом центре из-за травм, полученных в столкновении с полицией, их дело будет рассмотрено позднее.
28 мая, 18:31"Речь идет об устрашении". Силовая акция Приштины в сербской части КосовоПолиция Косово освободила задержанного ранее россиянина ‒ сотрудника миссии ООН. Ситуацию на севере края, где косовская полиция сегодня проводила силовую операцию, прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты и очевидцы.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли спецоперацию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.