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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье выделило в 2019 г около 15 млрд рублей грантов для инвесторов

10:38
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КРАСНОГОРСК (Московская обл), 30 мая - РИА Новости. Власти Московской области выделили около 15 миллиардов рублей для поддержки экономического развития региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе форума "Территории роста Московской области: механизмы достижения национальных целей развития".
"В нашем региональном бюджете выделяются деньги, чтобы давать гранты и поддерживать инвестиции по разным программам. Насколько я знаю, в этом году это порядка 15,5 миллиарда рублей", - сказал глава Подмосковья.
По его словам, в дальнейшем власти Московской области будут наращивать различные формы поддержки экономического развития региона.
В четверг стартовал второй этап конкурса "Территории роста". Задача конкурса - найти и развить в муниципалитетах новые "точки роста", которые придадут стимул экономическому развитию территорий и позволит Московской области внести свой вклад в реализацию нацпроектов РФ. Победители получат грант общей суммой 1 миллиард рублей на финансирование своих концепций.
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