Подмосковье выделило в 2019 г около 15 млрд рублей грантов для инвесторов

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 30 мая - РИА Новости. Власти Московской области выделили около 15 миллиардов рублей для поддержки экономического развития региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе форума "Территории роста Московской области: механизмы достижения национальных целей развития".

"В нашем региональном бюджете выделяются деньги, чтобы давать гранты и поддерживать инвестиции по разным программам. Насколько я знаю, в этом году это порядка 15,5 миллиарда рублей", - сказал глава Подмосковья.

По его словам, в дальнейшем власти Московской области будут наращивать различные формы поддержки экономического развития региона.