Рада Украины почтила минутой молчания военных, погибших при крушении Ми-8

Ранее в четверг пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.

"Погиб командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Игорь Мазепа и члены экипажа. От имени Верховной рады Украины и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента в четверг. После чего он объявил минуту молчания.