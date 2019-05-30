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РИА Новости

Рада Украины почтила минутой молчания военных, погибших при крушении Ми-8

10:36
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Депутаты украинского парламента почтили минутой молчания членов экипажа вертолета Ми-8, который разбился в Ровенской области.
Ранее в четверг пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.
"Погиб командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Игорь Мазепа и члены экипажа. От имени Верховной рады Украины и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента в четверг. После чего он объявил минуту молчания.
Вертолеты Ми-8 ВС Украины
09:30
Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8
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Ми-8Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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