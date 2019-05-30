Умершая на ЕГЭ в Чебоксарах ученица хотела быть врачом, сообщила омбудсмен

В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.

"Изначально девушка страдала тяжелым заболеванием – пороком сердца… Но она хотела поступить в вуз на медицинский факультет – хотела быть врачом. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством, при сдаче экзаменов в щадящем режиме поступление в вуз практически невозможно, нужно сдавать вместе со всеми, на общих основаниях… И несмотря на то, что ей настоятельно рекомендовали сдавать экзамены в щадящем режиме, она приняла решение сдавать экзамен в школе, как остальные ученики", - рассказала Романова.