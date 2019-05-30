Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:32Z
https://ria.ru/20190530/1555093512.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Умершая на ЕГЭ в Чебоксарах ученица хотела быть врачом, сообщила омбудсмен

10:32
5399
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Ученица одиннадцатого класса, умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах, хотела поступать в медицинский университет, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
"Изначально девушка страдала тяжелым заболеванием – пороком сердца… Но она хотела поступить в вуз на медицинский факультет – хотела быть врачом. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством, при сдаче экзаменов в щадящем режиме поступление в вуз практически невозможно, нужно сдавать вместе со всеми, на общих основаниях… И несмотря на то, что ей настоятельно рекомендовали сдавать экзамены в щадящем режиме, она приняла решение сдавать экзамен в школе, как остальные ученики", - рассказала Романова.
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
09:37
Умершую на ЕГЭ в Чебоксарах школьницу похоронят в пятницу
0202685
Обсудить 0
ЧебоксарыОбщество
Рекомендуем
Умершую на ЕГЭ в Чебоксарах школьницу похоронят в пятницу
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Омбудсмен сообщила о возможных причинах смерти ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
Лента новостейМолния