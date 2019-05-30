В Шереметьево экстренно приземлился самолет

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы в Грозный, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Причиной возвращения стало срабатывание пожарной сигнализации. Посадка произошла в 10:22, уточнил собеседник агентства.
"Командир судна принял решение развернуться, борт приземлился в рабочем режиме, техническая служба проверила самолет и приняла решение, что в 12:00 он вылетит по маршруту в Грозный", — рассказал РИА Новости гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.
По его словам, сигнал мог сработать из-за закурившего электронную сигарету пассажира.
На борту воздушного судна находятся 145 пассажиров.