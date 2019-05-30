Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:38Z
https://ria.ru/20190530/1555093481.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Шереметьево экстренно приземлился самолет

10:31
112362
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы в Грозный, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Причиной возвращения стало срабатывание пожарной сигнализации. Посадка произошла в 10:22, уточнил собеседник агентства.

"Командир судна принял решение развернуться, борт приземлился в рабочем режиме, техническая служба проверила самолет и приняла решение, что в 12:00 он вылетит по маршруту в Грозный", — рассказал РИА Новости гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.

По его словам, сигнал мог сработать из-за закурившего электронную сигарету пассажира.
На борту воздушного судна находятся 145 пассажиров.
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
Вчера, 12:54
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
571621637754
Обсудить 22
МоскваГрозныйШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Опять этот боинг убогий
30 мая, 10:41
Лиловый Шар РФ
24101040
Была информация что самолёты которые не идут на западе,по каким либо причинам в лизинг. Поступают на рынок России и пост советских стран,Они дешевле конечно но и падают чаще. И цена лизинга за новый самолет и старый различается сильно. Так случай был: самолёт который был по тех причинам не допущен к полётам в ЕС,всплыла эта машина позже на Российском самолётном рынке лизинга. И такое делают как Боинг так и Аербасс. То есть если машина не идёт по тех причинам в США или ЕС то его га рынок Азии и России.
30 мая, 10:59
Andrej Kozakov
1500329
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
Лента новостейМолния