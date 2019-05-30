В Шереметьево экстренно приземлился самолет

"Командир судна принял решение развернуться, борт приземлился в рабочем режиме, техническая служба проверила самолет и приняла решение, что в 12:00 он вылетит по маршруту в Грозный", — рассказал РИА Новости гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.