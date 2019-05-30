В Британии лауреат премии "Мама года" зарезала мужа, не пустившего ее в бар

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Коронный суд Ньюкасла признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд Хелену Карин Атай в непредумышленном убийстве своего мужа. Об этом сообщает таблоид Коронный суд Ньюкасла признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд Хелену Карин Атай в непредумышленном убийстве своего мужа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе бытовой ссоры Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце.

На субедных слушаниях женщина заявила, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь. По ее словам, муж отказался отпустить ее в бар, либо в магазин за алкоголем, "был зол" и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.