Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:31Z
https://ria.ru/20190530/1555093457.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_2f6694a28d68fd32b4b30803ec9ee6e9.jpg
РИА Новости

В Британии лауреат премии "Мама года" зарезала мужа, не пустившего ее в бар

10:31
13907
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Коронный суд Ньюкасла признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд Хелену Карин Атай в непредумышленном убийстве своего мужа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе бытовой ссоры Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце.
На субедных слушаниях женщина заявила, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь. По ее словам, муж отказался отпустить ее в бар, либо в магазин за алкоголем, "был зол" и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.
Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка.
Натали Куницки в больнице
15 апреля, 17:35
Попытка похрустеть шеей закончилась для молодой британки инсультом
312210184
Обсудить 0
ВеликобританияНьюкаслВ мире
Рекомендуем
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
РИА
Новости
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
Лента новостейМолния