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РИА Новости

Космонавт Леонов получил орден "За заслуги перед Отечеством"

10:30
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Знаменитый советский космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Леонов удостоен награды за "большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную работу".
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
10:02
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта ЛеоноваКосмонавту Алексею Леонову, дважды Герою Советского Союза исполнилось 85 лет. 18 марта 1965 года он первым в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым.
Сегодня космонавту исполнилось 85 лет. Юбилей он встретил в больнице, где остается после операции на ноге. За последние месяцы Леонов несколько раз выезжал на лечение за границу, в феврале его прооперировали в Италии. Семья космонавта надеется на его выздоровление.
Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.
Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин перед выходом в открытый космос. 29 мая 2019
Вчера, 19:54
Российские космонавты поздравили Леонова с юбилеем из открытого космоса
В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.
В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".
В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.
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Алексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
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