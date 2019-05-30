В Москве ряд улиц перекроют 2 июня из-за съемок кино

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 2 июня в связи с киносъемками, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"Улица Россолимо от дома 11 до дома 17, Малый Боженинский переулок, Олсуфьевский переулок от дома 13 строение 1 до дома 10 строение 1 будут полностью перекрыты 2 июня с 9.00 до 14.00 в связи со съемками кинофильма", - говорится в сообщении.