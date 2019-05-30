Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Петр Иванов в комментарии для РИА Новости опроверг информацию СМИ о двукратном повышении цен на билеты в плацкартные и общие вагоны.
"Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", — сказал Иванов.
По его словам, сравнивать стоимость проезда по время акций с полным тарифом некорректно, так как это вводит клиентов РЖД в заблуждение.
ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения, добавил гендиректор компании.
Замгендиректора ФПК Марина Жегулина, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что Федеральная пассажирская компания в течение года вправе применять повышающие и понижающие коэффициенты к тарифам, однако рост цен не может быть выше определенной государством планки.
Как уточнила Жегулина, в период низкого спроса действует пониженный коэффициент, а в сезон повышенного спроса — летом — цена, установленная государством, повышается.
"ФПК не может повысить цены в регулируемом сегменте. Федеральная антимонопольная служба совместно с перевозчиками согласовывает индексацию этих ставок. <...> Мы уже видим, что в большинстве расчетов, которые были произведены Объединением пассажиров, сравнивались тарифы акционные с неакционными", — объяснила она.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров сообщила, что стоимость билетов в плацкартные вагоны по ряду направлений повысилась вдвое. В РЖД эти данные опровергли, подчеркнув, что тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с ФАС.