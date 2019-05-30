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РИА Новости

В Екатеринбурге фонтан воды разбил окна жилого дома

10:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Окна жилого дома в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга были выбиты в результате выхода воды на поверхность в ходе гидравлических испытаний трубопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Ранее местный портал Е1 опубликовал видео, на котором видно, как порыв воды около жилого дома достигает второго этажа и разбивает окна одной из квартир. Также вода забрызгивает первый этаж, где располагается стоматологическая клиника.
"Мы сегодня ночью проводили последний этап опрессовок. На Победы, 7 был выход воды на поверхность в результате наших гидравлических испытаний. Это не авария, проблем нет, пусть обращаются люди. Мы готовы всем оказать помощь, возместить ущерб, который был нанесен опрессовкой, по обращению организаций или граждан, у которых пострадало имущество", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у стоматологической клиники щебнем было повреждено окно, руководство учреждения пока не обращалось в ЕТК с просьбой компенсировать ущерб, информация о разбитом окне на втором этаже компанией уточняется. Пострадавших в результате ЧП, по информации пресс-службы, нет.
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Как отметили в ЕТК, в результате опрессовок, которые проходили с 27 по 30 мая, выявлены 28 повреждений. В четырех случаях вода вышла на поверхность и повредила четыре автомобиля, ущерб владельцам будет возмещен.
В апреле в Красносельском районе Петербурга на проспекте Ветеранов и улице 2-я Комсомольская произошли порывы трубопроводов горячего водоснабжения. Было нарушено теплоснабжение 137 жилых домов с населением более 22,8 тысячи человек. Напор воды выбил окно и рамы квартиры на первом этаже, из-за ожогов от кипятка погибла женщина 1955 года рождения, ожоги получил ее сын. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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