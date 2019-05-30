Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией

РИГА, 30 мая — РИА Новости. Избранный в среду депутатами Сейма президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно стараться для того, чтобы отношения с Россией были хорошими, но политика балтийской республики в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.

В Латвии президента выбирает Сейм. Левитс получил поддержку большинства депутатов парламента на внеочередном заседании в среду. Инаугурация нового президента пройдет 8 июля.

"Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к РФ", - заявил Левитс в эфире программы "Утреняя панорама" на телеканале LNT

Он также сказал, что "во многом от России зависит, будут ли между двумя странами хорошие отношения". "Положительный настрой с нашей стороны имеется, он всегда был и будет впредь", — сказал Левитс.

Он также ответил на вопрос, в какую страну нанесет первый зарубежный визит. "Первый в Эстонию, а затем в Литву. Это традиция", - сказал Левитс.