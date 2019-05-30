Путин наградил Ширвиндта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие культуры и искусства, соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Ширвиндта Александра Анатольевича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр сатиры", - говорится в тексте документа.
Также президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени актера МХТ имени Чехова Андрея Мягкова, актрису Малого театра Людмилу Полякову, артиста ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудия Ходжояна.