В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (Свердловская обл.), 30 мая — РИА Новости. В России начали разрабатывать перспективную противокорабельную авиационную ракету, которой будет оснащаться в том числе истребитель пятого поколения Су-57. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения", — уточнил он в ходе посещения предприятия — участника кооперации по проекту — Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь".

Кроме того, в ближайшее время возможно заключение крупного контракта с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на закупку всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57, добавил Криворучко.

"Деталь"

УПКБ "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активные головки самонаведения (ГСН) противокорабельных ракет и ракет класса "воздух — воздух" для почти всех производимых в России боевых самолетов и вертолетов.

Одна из основных разработок бюро — ГСН для новейшей противокорабельной ракеты Х-35У, которой оснащаются береговые комплексы "Бал".

Кроме того, предприятие трудится над созданием перспективной радиолокационной и навигационной аппаратуры для беспилотников и космических аппаратов.

Су-57

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году.