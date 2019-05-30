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РИА Новости

В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57

10:16
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (Свердловская обл.), 30 мая — РИА Новости. В России начали разрабатывать перспективную противокорабельную авиационную ракету, которой будет оснащаться в том числе истребитель пятого поколения Су-57. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения", — уточнил он в ходе посещения предприятия — участника кооперации по проекту — Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь".

Кроме того, в ближайшее время возможно заключение крупного контракта с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на закупку всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57, добавил Криворучко.

"Деталь"

УПКБ "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активные головки самонаведения (ГСН) противокорабельных ракет и ракет класса "воздух — воздух" для почти всех производимых в России боевых самолетов и вертолетов.
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Появилось видео сборки первого серийного Су-57
Одна из основных разработок бюро — ГСН для новейшей противокорабельной ракеты Х-35У, которой оснащаются береговые комплексы "Бал".
Кроме того, предприятие трудится над созданием перспективной радиолокационной и навигационной аппаратуры для беспилотников и космических аппаратов.

Су-57

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году.
Превосходство над конкурентами самолету обеспечивают сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
7821200
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
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