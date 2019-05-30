Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:12Z
https://ria.ru/20190530/1555092358.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150169/19/1501691989_0:0:2254:1268_1036x0_80_0_0_405d6e635554f524a4bf538b1ab7a15f.jpg
РИА Новости

Моди назвал ключевой приоритет нового правительства Индии

10:12
282
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Ключевым приоритетом нового правительства Индии станет сохранение единства и территориальной целостности республики, а также защита интересов национальной безопасности, заявил в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Индия гордится всеми мужчинами и женщинами, которые отдали свои жизни во имя исполнения долга... Наше правительство сделает все возможное, чтобы сохранить единство и территориальную целостность Индии. Национальная безопасность является нашим приоритетом", - сказал Моди во время посещения Национального военного мемориала в Нью-Дели.
Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
Вчера, 08:00
Катастрофа Индии не состоялась. Моди — это надолго
Ожидается, что в 19.00 по местному времени четверга (16.30 мск) Моди принесет присягу в качестве премьер-министра республики, официально вступив в эту должность на второй срок подряд. Вместе с ним присягу принесут и члены нового кабинета министров. Состав нового индийского правительства пока держится в секрете, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что ключевые министры сохранят свои посты.
На церемонии принесения присяги будут присутствовать порядка восьми тысяч гостей со всего мира, прежде всего, представители руководства стран-членов Инициативы Бенгальского залива (БИМТЭК), иностранные дипломаты, видные политики и наиболее близкие сподвижники Моди.
В число приглашенных вошли Рахул Ганди и его мать Соня Ганди, представляющие старейшую в стране партию "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Эта политическая сила на протяжении нескольких десятилетий управляла Индией, пока в 2014 году не потерпела сокрушительное поражение на выборах от Национального демократического альянса, лидером в котором выступает партия Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП).
Нарендра Моди
24 мая, 10:34
Моди заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным
Вопреки ожиданиям многих политологов, в нынешнем году Конгресс вновь проиграл парламентские выборы, что, однако, не помешало ему заметно укрепить свои позиции, получив контроль над 52 мандатами из 543 (в 2014 году у возглавляемого ИНК альянса было 69 мест в парламенте). Нынешний результат БДП - 303 из 543 мест. При предыдущем, 16-м созыве, партия Моди вместе с союзными ей политическими силами контролировала в общей сложности 310 мест в парламенте.
100000
Обсудить 0
Нарендра МодиИндияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО
РИА
Новости
В МИД Китая призвали США сократить ядерный арсенал
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Хамид Карзай
На межафганских переговорах в Москве согласовали совместное заявление
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс после выступления в парламенте
Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией
Мужчина поджег себя у Белого дома
Далай-лама
Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия
Район Минато в Токио
Токио будет развивать диалог с Москвой по безопасности, заявил Такэси Ивая
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин подпишут в июне два политических заявления
Далай-лама
Далай-лама назвал "неправильные" шаги Трампа
Далай-лама
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
Пуск уникального реактора МБИР затягивать нельзя, заявил конструктор
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии
Ада Маршания
Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
Лента новостейМолния