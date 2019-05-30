Моди назвал ключевой приоритет нового правительства Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Ключевым приоритетом нового правительства Индии станет сохранение единства и территориальной целостности республики, а также защита интересов национальной безопасности, заявил в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Индия гордится всеми мужчинами и женщинами, которые отдали свои жизни во имя исполнения долга... Наше правительство сделает все возможное, чтобы сохранить единство и территориальную целостность Индии. Национальная безопасность является нашим приоритетом", - сказал Моди во время посещения Национального военного мемориала в Нью-Дели.

Ожидается, что в 19.00 по местному времени четверга (16.30 мск) Моди принесет присягу в качестве премьер-министра республики, официально вступив в эту должность на второй срок подряд. Вместе с ним присягу принесут и члены нового кабинета министров. Состав нового индийского правительства пока держится в секрете, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что ключевые министры сохранят свои посты.

На церемонии принесения присяги будут присутствовать порядка восьми тысяч гостей со всего мира, прежде всего, представители руководства стран-членов Инициативы Бенгальского залива (БИМТЭК), иностранные дипломаты, видные политики и наиболее близкие сподвижники Моди.

В число приглашенных вошли Рахул Ганди и его мать Соня Ганди, представляющие старейшую в стране партию "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Эта политическая сила на протяжении нескольких десятилетий управляла Индией, пока в 2014 году не потерпела сокрушительное поражение на выборах от Национального демократического альянса, лидером в котором выступает партия Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП).