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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин поручил разобраться с бесконтрольными проверками, заявил Титов

10:12
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019
Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что президент РФ Владимир Путин по итогам их встречи поручил правительству и прокуратуре разобраться с вопросом не попадающих под контроль прокуратуры проверок бизнеса. Бизнес-омбудсмен дал РИА Новости интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Титов в понедельник представил главе государства свой очередной ежегодный доклад, посвященный наиболее существенным вопросам, связанным с ведением бизнеса в стране.
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Ранее бизнес-омбудсмен предлагал законодательно запретить контролерам возбуждать административные дела против бизнеса по итогам специальных или срочных проверок, которые проводятся без ведения прокуратуры.
"В ходе подготовки рейтинга в регионах мы обнаружили большое количество проверок "нетрадиционных", которые не попадают под контроль прокуратуры (как все плановые и неплановые проверки), а возбуждаются по другим причинам – так называемые "проверки по КоАП", - заявил Титов.
"Их становится все больше и больше, штрафов они накладывают очень много, это становится серьезной административной нагрузкой. Все это мы доложили президенту. Сейчас он дал поручение правительству и прокуратуре тоже с этим работать, разбираться", - рассказал бизнес-омбудсмен.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Борисом Титовым >>
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Титов отметил рост штрафов для бизнеса в России
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Борис ТитовВладимир ПутинЭкономика
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