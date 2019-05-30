Путин поручил разобраться с бесконтрольными проверками, заявил Титов

Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что президент РФ Владимир Путин по итогам их встречи поручил правительству и прокуратуре разобраться с вопросом не попадающих под контроль прокуратуры проверок бизнеса. Бизнес-омбудсмен дал РИА Новости интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Титов в понедельник представил главе государства свой очередной ежегодный доклад, посвященный наиболее существенным вопросам, связанным с ведением бизнеса в стране.

Ранее бизнес-омбудсмен предлагал законодательно запретить контролерам возбуждать административные дела против бизнеса по итогам специальных или срочных проверок, которые проводятся без ведения прокуратуры.

"В ходе подготовки рейтинга в регионах мы обнаружили большое количество проверок "нетрадиционных", которые не попадают под контроль прокуратуры (как все плановые и неплановые проверки), а возбуждаются по другим причинам – так называемые "проверки по КоАП", - заявил Титов.

"Их становится все больше и больше, штрафов они накладывают очень много, это становится серьезной административной нагрузкой. Все это мы доложили президенту. Сейчас он дал поручение правительству и прокуратуре тоже с этим работать, разбираться", - рассказал бизнес-омбудсмен.