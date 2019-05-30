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РИА Новости

Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО

10:11
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Москва предостерегает Тегеран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это было бы опасно, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Говоря об объявленном Ираном 8 мая решении приостановить выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки, Рябков отметил, что Москва исходит из того, что параграфы 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволяют Ирану "действовать так, как он действует".
"Это не означает, что мы согласны со всем, что предпринимает Иран, отнюдь нет. Наоборот - мы предостерегаем Иран от реализации намерения, обозначенного на очень высоком уровне, выйти из ДНЯО, к примеру, если темы антииранских санкций вновь актуализируются в СБ ООН", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Мы считали бы это неправильным и по большому счету опасным развитием, это как пример", - добавил он.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана сообщил, что Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о ситуации с соглашением по иранской ядерной программе будет поднят в Совете безопасности ООН.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 14 мая 2019
14 мая, 15:33
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МИД РФРоссияИранВ мире
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