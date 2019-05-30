Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку

КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.

По ее данным, подросток, возвращаясь из школы, решил погулять на берегу реки. Недалеко от него гуляли несколько девочек. На улице было плюс 7 градусов.

"Вдруг Андрей услышал крики "Настя, Настя..", он вскочил и увидел, как одна из девочек барахтается в холодной воде. Потом она крикнула "Помогите..." и ушла под воду. Не раздумывая, Андрей, в чем был – в верхней одежде и с рюкзаком за спиной – нырнул в воду. Оказавшись в ледяной воде, он подплыл к тонущей девочке и с трудом вытолкал ее на берег, где Настю подхватили подруги", - говорится в сообщении.

По данным главка, самого Андрея понесло вниз по течению. Он сумел зацепиться за плиты, укрепляющие береговую часть, и выбраться из воды самостоятельно. Дома выяснилось, что все учебники и школьные принадлежности в рюкзаке были испорчены, телефон не подлежит восстановлению. По словам школьника, во время спасения ему пригодились знания, полученные на уроках ОБЖ.