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РИА Новости

Вертолет Ми-8, разбившийся на Украине, загорелся после падения

09:59
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© Державне бюро розслідуваньНа месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
© Державне бюро розслідувань
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который разбился в Ровенской области, после падения загорелся, спасатели ликвидировали пожар, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в четверг пресс-центр Сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.
"В 23.50 (совпадает с мск) в поле вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время проведения планового полета произошло падение вертолета Ми-8 ВС Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1.02 30 мая пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к тушению привлекались 54 человека и 10 единиц техники.
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