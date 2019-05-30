Вертолет Ми-8, разбившийся на Украине, загорелся после падения

На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области

На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который разбился в Ровенской области, после падения загорелся, спасатели ликвидировали пожар, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в четверг пресс-центр Сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.

"В 23.50 (совпадает с мск) в поле вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время проведения планового полета произошло падение вертолета Ми-8 ВС Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1.02 30 мая пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.