В Узбекистан вернули более 150 граждан, обманом вывезенных в Сирию

ТАШКЕНТ, 30 мая - РИА Новости. Более 150 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети, вывезенные в зону боевых конфликтов на Ближнем Востоке, доставлены в четверг из Сирии на родину, сообщил узбекистанский МИД.

Власти Узбекистана впервые сообщают о подобной акции.

"Тридцатого мая по поручению президента республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Восток", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МИД, успешно проведенная в священный для всех мусульман месяц Рамадан гуманитарная миссия по спасению граждан страны стала результатом скоординированных действий министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств Узбекистана. "Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, гуманитарная операция осуществлена в полном соответствии с основополагающими международными документами в сфере защиты прав человека, а также исходя из норм и принципов международного гуманитарного права. "Важность оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, подтверждена резолюцией 2396 Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.