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РИА Новости

Потерпевшая: люди в желтом в "Зимней вишне" говорили, что не могут помочь

09:53
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© РИА Новости / Вячеслав Айкин / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы и мягкие игрушки к мемориалу в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово
Люди возлагают цветы и мягкие игрушки к мемориалу в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Вячеслав Айкин
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КЕМЕРОВО, 30 мая - РИА Новости. Потерявшая в "Зимней вишне" дочь, сноху и троих внуков Надежда Вострикова сообщила в суде, что люди в желтых жилетах не смогли ей ничем помочь, когда она пыталась вызволить родных из кинозала на четвертом этаже, передает корреспондент из зала Заводского районного суда Кемерово, который в четверг продолжил допрос потерпевших по уголовному делу.
"Мне позвонила дочь из кинозала, сказала, что там пожар и чтоб я вызывала скорую и спасателей. Я была на работе, помчалась к "Вишне", поднялась по лестнице на четвертый этаж, чтобы пробраться в кинозал, откуда звонила моя Алена. Но человек в черном костюме, классическом, сказал, что на четвертом этаже никого нет, всех вывели", - заявила Вострикова.
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Женщина не знает, кто это был, а когда поднялась на четвертый этаж, там стояли люди в жёлтых жилетах. Вострикова умоляла их спасти ее детей, но они сказали, что "ничем не могут помочь". Она включила громкую связь, чтобы доказать, что в кинозале остаются люди. Дети кричали, дочь просила помощи.
По ее словам, аниматор в гриме показал поднявшимся на четвертый этаж пожарным кратчайший путь до кинозала, но те пошли в обратном направлении.
"Я вставала на колени, умоляла спасти моих детей. В 16.21 в последний раз разговаривала с дочерью, она уже протяжным, умирающим голосом прощалась со мной, сказала: "Мама, я тебя люблю, я умираю". Это была не лирика, это была интонация умирающего человека", - подчеркнула Вострикова.
По словам потерпевшей, потом ее прижали к стене, кто-то крикнул, чтобы не мешали, так как из зала выводят детей. "Я выбежала на улицу, стала заглядывать в стоящие машины скорой помощи, но нигде не обнаружила своих родных. Я поняла, что они все погибли", - сказала Вострикова.
Ее муж Игорь Сабадаш пояснил, что люди в жёлтых жилетах, скорее всего, были спасателями МЧС. "Они на крики моей жены спасти людей пояснили, что у них ничего нет. У них не было масок", - добавил потерпевший.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
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