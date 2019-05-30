Потерпевшая: люди в желтом в "Зимней вишне" говорили, что не могут помочь

Люди возлагают цветы и мягкие игрушки к мемориалу в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово

КЕМЕРОВО, 30 мая - РИА Новости. Потерявшая в "Зимней вишне" дочь, сноху и троих внуков Надежда Вострикова сообщила в суде, что люди в желтых жилетах не смогли ей ничем помочь, когда она пыталась вызволить родных из кинозала на четвертом этаже, передает корреспондент из зала Заводского районного суда Кемерово, который в четверг продолжил допрос потерпевших по уголовному делу.

"Мне позвонила дочь из кинозала, сказала, что там пожар и чтоб я вызывала скорую и спасателей. Я была на работе, помчалась к "Вишне", поднялась по лестнице на четвертый этаж, чтобы пробраться в кинозал, откуда звонила моя Алена. Но человек в черном костюме, классическом, сказал, что на четвертом этаже никого нет, всех вывели", - заявила Вострикова.

Женщина не знает, кто это был, а когда поднялась на четвертый этаж, там стояли люди в жёлтых жилетах. Вострикова умоляла их спасти ее детей, но они сказали, что "ничем не могут помочь". Она включила громкую связь, чтобы доказать, что в кинозале остаются люди. Дети кричали, дочь просила помощи.

По ее словам, аниматор в гриме показал поднявшимся на четвертый этаж пожарным кратчайший путь до кинозала, но те пошли в обратном направлении.

"Я вставала на колени, умоляла спасти моих детей. В 16.21 в последний раз разговаривала с дочерью, она уже протяжным, умирающим голосом прощалась со мной, сказала: "Мама, я тебя люблю, я умираю". Это была не лирика, это была интонация умирающего человека", - подчеркнула Вострикова.

По словам потерпевшей, потом ее прижали к стене, кто-то крикнул, чтобы не мешали, так как из зала выводят детей. "Я выбежала на улицу, стала заглядывать в стоящие машины скорой помощи, но нигде не обнаружила своих родных. Я поняла, что они все погибли", - сказала Вострикова.

Ее муж Игорь Сабадаш пояснил, что люди в жёлтых жилетах, скорее всего, были спасателями МЧС. "Они на крики моей жены спасти людей пояснили, что у них ничего нет. У них не было масок", - добавил потерпевший.