СК завел дело после гибели ребенка в припаркованной машине в Крыму

"По результатам процессуальной проверки сообщения о смерти малолетней девочки, находящейся в автомобиле, который съехал с горы Мурун-Кир и столкнулся с нежилым домом в окрестностях села Строгоновка Симферопольского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в среду вечером семья с ребенком 2014 года рождения поехала отдыхать на природу в Симферопольский район и заехала на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и поесть. Когда родители ели, девочка отошла и села в машину, после чего автомобиль покатился вниз со склона. Остановить автомобиль родителям не удалось. Машина врезалась в нежилой дом и перевернулась. Девочка была госпитализирована, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.