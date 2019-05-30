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РИА Новости

СК завел дело после гибели ребенка в припаркованной машине в Крыму

09:46
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, оставленного в автомобиле, который скатился с горы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов сообщил, что ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в районе села Строгановка под Симферополем. Следователи проводили проверку.
"По результатам процессуальной проверки сообщения о смерти малолетней девочки, находящейся в автомобиле, который съехал с горы Мурун-Кир и столкнулся с нежилым домом в окрестностях села Строгоновка Симферопольского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в среду вечером семья с ребенком 2014 года рождения поехала отдыхать на природу в Симферопольский район и заехала на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и поесть. Когда родители ели, девочка отошла и села в машину, после чего автомобиль покатился вниз со склона. Остановить автомобиль родителям не удалось. Машина врезалась в нежилой дом и перевернулась. Девочка была госпитализирована, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
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