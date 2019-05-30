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РИА Новости

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни "чуть-чуть впроголодь"

09:45
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему посоветовал пожилым людям жить "чуть-чуть впроголодь".
Парламентарий подчеркнул, что рекомендовал следить за калориями и заниматься физической нагрузкой, а его высказывание "передернули".

"Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы", — отметил Онищенко в комментарии kp.ru.

По его словам, он хотел обратить внимание именно на рост животов, поскольку полнота появляется в области талии. Кроме того, депутат указал на необходимость "идти по пути укрепления пресса".
Ранее Американское гериатрическое общество опубликовало исследование об эффективности интервальных тренировок. Эксперты подчеркнули, что у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.
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Геннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Большинство пенсионеров и так живут в проголодь...Так что его советы про пузо очень даже не уместны и звучат как издевка.
30 мая, 10:06
сергей гриньков
100001019
всегда восхищался этим человеком
30 мая, 09:58
Александр Владимирович
202100041
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