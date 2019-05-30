Онищенко прокомментировал свои слова о жизни "чуть-чуть впроголодь"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему посоветовал пожилым людям жить "чуть-чуть впроголодь".
Парламентарий подчеркнул, что рекомендовал следить за калориями и заниматься физической нагрузкой, а его высказывание "передернули".
"Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы", — отметил Онищенко в комментарии kp.ru.
По его словам, он хотел обратить внимание именно на рост животов, поскольку полнота появляется в области талии. Кроме того, депутат указал на необходимость "идти по пути укрепления пресса".
Ранее Американское гериатрическое общество опубликовало исследование об эффективности интервальных тренировок. Эксперты подчеркнули, что у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.