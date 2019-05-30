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РИА Новости

В приложение "Яндекс.Такси" хотят включить вертолетные перевозки

09:40
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯндекс Такси
Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Яндекс Такси. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство Москвы, компания "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), поставщик технических решений для воздушного движения "Фирма НИТА" и "Яндекс.Такси" начали переговоры о возможности заказа вертолета через мобильное приложение, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Предполагается, что доставлять пассажира к вертолетной площадке будет автомобиль, изначально заказать вертолет через "Яндекс.Такси" можно будет от МКАД до Подмосковья, затем - от Садового кольца, сообщил газете источник, близкий к одному из участников переговоров.
В "Яндекс.Такси" подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве "в области продвижения концепции городской аэромобильности" между четырьмя вышеуказанными участниками. В департаменте транспорта Москвы и "Фирме НИТА" не ответили на запросы газеты.
Директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Илья Михальченко подтвердил газете, что между "Вертолетами России", "Яндекс.Такси" и "Фирмой НИТА" идут переговоры о создании системы городского воздушного транспорта.
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"Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта", - заявил Михальченко изданию. По его словам, при реализации проекта планируется использовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания.
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