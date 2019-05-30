В приложение "Яндекс.Такси" хотят включить вертолетные перевозки

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство Москвы, компания "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), поставщик технических решений для воздушного движения "Фирма НИТА" и "Яндекс.Такси" начали переговоры о возможности заказа вертолета через мобильное приложение, пишет в четверг газета Правительство Москвы, компания "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), поставщик технических решений для воздушного движения "Фирма НИТА" и "Яндекс.Такси" начали переговоры о возможности заказа вертолета через мобильное приложение, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Предполагается, что доставлять пассажира к вертолетной площадке будет автомобиль, изначально заказать вертолет через "Яндекс.Такси" можно будет от МКАД до Подмосковья, затем - от Садового кольца, сообщил газете источник, близкий к одному из участников переговоров.

В "Яндекс.Такси" подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве "в области продвижения концепции городской аэромобильности" между четырьмя вышеуказанными участниками. В департаменте транспорта Москвы и "Фирме НИТА" не ответили на запросы газеты.

Директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Илья Михальченко подтвердил газете, что между "Вертолетами России", "Яндекс.Такси" и "Фирмой НИТА" идут переговоры о создании системы городского воздушного транспорта.