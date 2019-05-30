Умершую на ЕГЭ в Чебоксарах школьницу похоронят в пятницу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Ученицу чебоксарской школы №27, умершую во время ЕГЭ по математике, похоронят 31 мая, сообщили РИА Новости родители одноклассников погибшей девочки.

В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.

"Все дети класса в шоке, вместе с родителями. Плачу, остановиться не могу. Завтра хоронят ее", - рассказала корреспонденту РИА Новости родственница одноклассницы умершей девочки.