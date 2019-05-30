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РИА Новости

Силуанов предложил регулировать челночный экспорт, объединяя грузы в партии

09:37
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов для регулирования "челночного" экспорта предлагает объединять такие грузы в партии.
"Мы понизили порог по ручной клади до 25 килограммов, но число ходок увеличилось. Можно делать порог... по количеству килограммов в месяц. Чтобы не стимулировать челноков, нужно стимулировать их, чтобы формировать грузы в партии. Сделать для них условия. Может, это будет (для них) чуть дороже", - сказал Силуанов на совещании во Владивостоке по реализации нацпроектов.
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"Можно было бы создать условия, чтобы беспошлинно формировать перечень и объем товарных групп по 25 килограммов в день, и таких целый контейнер", - отметил Силуанов, добавив, что тогда такие грузы будут фигурировать в экспортных показателях.
Он также заявил о необходимости удвоить объемы реконструкции пунктов пропуска. "Предусмотрена реконструкция по нацпроекту порядка 30 (пунктов пропуска). Это недостаточно. Нужно примерно удвоить это количество, чтобы обеспечить грузопотоки в первую очередь тех пунктов пропуска, где не стыдно принять груз. Я уже просил таможню такую программу подготовить", - сказал министр финансов.
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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