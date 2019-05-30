Силуанов предложил регулировать челночный экспорт, объединяя грузы в партии

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов для регулирования "челночного" экспорта предлагает объединять такие грузы в партии.

"Мы понизили порог по ручной клади до 25 килограммов, но число ходок увеличилось. Можно делать порог... по количеству килограммов в месяц. Чтобы не стимулировать челноков, нужно стимулировать их, чтобы формировать грузы в партии. Сделать для них условия. Может, это будет (для них) чуть дороже", - сказал Силуанов на совещании во Владивостоке по реализации нацпроектов.

"Можно было бы создать условия, чтобы беспошлинно формировать перечень и объем товарных групп по 25 килограммов в день, и таких целый контейнер", - отметил Силуанов, добавив, что тогда такие грузы будут фигурировать в экспортных показателях.