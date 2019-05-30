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РИА Новости

Рябков прокомментировал слова Болтона об атаке на танкеры

09:34
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон последними заявлениями о том, что Иран может быть причастен к инциденту с танкерами у берегов ОАЭ, льет масло в огонь, подобные утверждения даже хуже, чем британское "highly likely", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Болтон накануне заявил, что "почти точно" подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. Арабские СМИ сообщали, что в расследовании происшествия примут участие, помимо ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Норвегия и Франция. Болтон также заявил, что одновременно с диверсией против судов и подрывом нефтепровода в Саудовской Аравии было предпринято еще одно нападение, которое не удалось. МИД Ирана, в свою очередь, в среду отверг обвинения в адрес Тегерана со стороны Болтона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
23 мая, 16:24
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"Эти заявления, как минимум, не помогают нормализации обстановки, а, что называются, льют масло в огонь" - сказал Рябков, комментируя ситуацию.
Он подчеркнул, что в Москве "не могут принимать на веру то, что произносят американские коллеги", тем более что уже существует "бесчисленное количество примеров того, как те или иные факты или события подгоняются американцами под политзаказ".
"Или под их собственные узконациональные представления о том, что и как происходит и что и как должно делаться. Это даже не британское "хайли лайкли", это нечто худшее, а просто безапелляционное навязывание собственного мнения всему остальному миру, попытка это сделать. В регионе Ближнего Востока такая линия опасна вдвойне, поэтому мы будем и далее в спокойном ключе работать над тем, чтобы все-таки здравый смысл возобладал и конфронтационность, изначально заложенная в подобного рода постановке вопроса, уступила место более здравому подходу и чтобы люди, кому это положено, занимались дипломатией, а не пропагандой", - подчеркнул замглавы российского МИД.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
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В МИД заявили о "жесточайшем прессинге" США в отношении Ирана
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Сергей РябковДжон БолтонРоссияИранСШАВ мире
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