Рябков прокомментировал слова Болтона об атаке на танкеры

ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон последними заявлениями о том, что Иран может быть причастен к инциденту с танкерами у берегов ОАЭ, льет масло в огонь, подобные утверждения даже хуже, чем британское "highly likely", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Болтон накануне заявил, что "почти точно" подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. Арабские СМИ сообщали, что в расследовании происшествия примут участие, помимо ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Норвегия и Франция. Болтон также заявил, что одновременно с диверсией против судов и подрывом нефтепровода в Саудовской Аравии было предпринято еще одно нападение, которое не удалось. МИД Ирана, в свою очередь, в среду отверг обвинения в адрес Тегерана со стороны Болтона.

"Эти заявления, как минимум, не помогают нормализации обстановки, а, что называются, льют масло в огонь" - сказал Рябков, комментируя ситуацию.

Он подчеркнул, что в Москве "не могут принимать на веру то, что произносят американские коллеги", тем более что уже существует "бесчисленное количество примеров того, как те или иные факты или события подгоняются американцами под политзаказ".