Мадуро поблагодарил Осло за усилия по организации встречи с оппозицией

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями страны и оппозицией.
"Я благодарю норвежское правительство за его усилия для успешного проведения второй встречи по диалогу в Осло. Я горжусь нашей делегацией, которая пользуется поддержкой народа и вооруженных сил страны. Я прошу у бога благословения для продвижения по пути понимания и мира", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.
Agradezco al gobierno noruego por su esfuerzo para llevar con éxito el segundo encuentro de diálogo en Oslo. Estoy orgulloso de nuestra delegación, que cuenta con el respaldo del pueblo y la #FANB. Pido a Dios sus bendiciones para avanzar por el camino del entendimiento y la Paz. pic.twitter.com/VJhr9s6lcF— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 мая 2019 г.
Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".
В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.