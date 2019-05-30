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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро поблагодарил Осло за усилия по организации встречи с оппозицией

09:24
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями страны и оппозицией.
"Я благодарю норвежское правительство за его усилия для успешного проведения второй встречи по диалогу в Осло. Я горжусь нашей делегацией, которая пользуется поддержкой народа и вооруженных сил страны. Я прошу у бога благословения для продвижения по пути понимания и мира", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.
Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".
В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
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В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаНорвегияВ мире
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