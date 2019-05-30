Мадуро поблагодарил Осло за усилия по организации встречи с оппозицией

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями страны и оппозицией.

"Я благодарю норвежское правительство за его усилия для успешного проведения второй встречи по диалогу в Осло. Я горжусь нашей делегацией, которая пользуется поддержкой народа и вооруженных сил страны. Я прошу у бога благословения для продвижения по пути понимания и мира", - написал Мадуро на своей странице в Twitter

Agradezco al gobierno noruego por su esfuerzo para llevar con éxito el segundo encuentro de diálogo en Oslo. Estoy orgulloso de nuestra delegación, que cuenta con el respaldo del pueblo y la #FANB. Pido a Dios sus bendiciones para avanzar por el camino del entendimiento y la Paz. pic.twitter.com/VJhr9s6lcF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 мая 2019 г.

Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".

В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional