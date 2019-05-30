Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.

Так, специалисты с дипломом бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13 процентов, а руководители высшего и среднего звена — в 22 процента. При этом свободное владение иностранным языком дает прибавку примерно на 27 процентов.

Работники без высшего образования благодаря знанию иностранного языка на разном уровне могут претендовать на повышение зарплаты на девять процентов, отметили эксперты. А вот на оплату труда представителей рабочих профессий иностранный язык практически не влияет.