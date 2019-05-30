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РИА Новости

Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык

09:18
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Так, специалисты с дипломом бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13 процентов, а руководители высшего и среднего звена — в 22 процента. При этом свободное владение иностранным языком дает прибавку примерно на 27 процентов.
Работники без высшего образования благодаря знанию иностранного языка на разном уровне могут претендовать на повышение зарплаты на девять процентов, отметили эксперты. А вот на оплату труда представителей рабочих профессий иностранный язык практически не влияет.
Специалисты отмечают, что несмотря на экономические привилегии, россияне пока не проявляют особого интереса к изучению языков. Так, в среднем в 2008-2017 годах иностранными языками владели лишь 20 процентов населения страны, причем большинство — на уровне ниже среднего.
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Общество
Популярные комментарии
да подтверждаю, например для строителей очень актуален узбекский или таджикский- иначе могут просто в принеси -подай к мигрантам не взять)
30 мая, 09:59
DIDeputata Idiota
590000
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