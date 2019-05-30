Гособоронзаказ в России не сокращается, считает Силуанов

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ в РФ не сокращается, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании во Владивостоке о реализации трех национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".

"Сокращение гособоронзаказа не предусматривается. Ежегодно программа увеличивается на 5-6-7%. Сокращения гособоронзаказа нет. Может происходить перераспределение. Увеличение гражданской части - такие задачи поставлены, чтоб выйти на диверсификацию. Примерно половина гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса. Ежегодно 400 миллиардов рублей по 4 программам направлено на поддержку предприятий экономики. Средства на перевооружение, модернизацию предусматриваются", - сказал Силуанов.

Он отметил, что не видит рисков по падению бизнеса.