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РИА Новости

Гособоронзаказ в России не сокращается, считает Силуанов

09:15
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов выступает на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ
Антон Силуанов выступает на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ в РФ не сокращается, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании во Владивостоке о реализации трех национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".
"Сокращение гособоронзаказа не предусматривается. Ежегодно программа увеличивается на 5-6-7%. Сокращения гособоронзаказа нет. Может происходить перераспределение. Увеличение гражданской части - такие задачи поставлены, чтоб выйти на диверсификацию. Примерно половина гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса. Ежегодно 400 миллиардов рублей по 4 программам направлено на поддержку предприятий экономики. Средства на перевооружение, модернизацию предусматриваются", - сказал Силуанов.
Он отметил, что не видит рисков по падению бизнеса.
"Делаем все, чтобы увеличить занятость, повысить производительность труда", - сказал он.
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