В США шестнадцать женщин обвинили ФБР в дискриминации

Как говорится в иске, поданном от имени 16 женщин, семь из которых продолжают работать в ФБР, при обручении в академии ФБР в городе Куантико (штат Виргиния) с 2015 года они подвергались сексуальным домогательствам со стороны инструкторов мужского пола, заигрываниям, неуместным шуткам и находились во "враждебной рабочей обстановке". Кроме того, согласно документу, инструкторы штрафовали обучающихся женского пола "значительно и непропорционально строже, чем их коллег мужского пола". В частности, мужчинам разрешалось пересдавать некоторые экзамены, тогда как женщинам в той же возможности было отказано. Когда женщины пытались отстоять свои действия, инструкторы указывали им на отсутствие порядочности и эмоциональной зрелости.