В США шестнадцать женщин обвинили ФБР в дискриминации

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шестнадцать участниц обучающей программы ФБР обвинили организацию в дискриминации по признаку пола, а также в сексуальных домогательствах со стороны инструкторов-мужчин, пишет газета New York Times со ссылкой на исковое заявление.
Как говорится в иске, поданном от имени 16 женщин, семь из которых продолжают работать в ФБР, при обручении в академии ФБР в городе Куантико (штат Виргиния) с 2015 года они подвергались сексуальным домогательствам со стороны инструкторов мужского пола, заигрываниям, неуместным шуткам и находились во "враждебной рабочей обстановке". Кроме того, согласно документу, инструкторы штрафовали обучающихся женского пола "значительно и непропорционально строже, чем их коллег мужского пола". В частности, мужчинам разрешалось пересдавать некоторые экзамены, тогда как женщинам в той же возможности было отказано. Когда женщины пытались отстоять свои действия, инструкторы указывали им на отсутствие порядочности и эмоциональной зрелости.
24 февраля, 08:00Теперь запрещено белым. В США развивается расизм наоборот
"Цель этого иска – изменить обстановку в ФБР", - заявил адвокат Дэвид Шаффер, выступающий от имени женщин.
За эмоциональный стресс во время обучения истицы требуют от ФБР выплатить каждой по 300 тысяч долларов. Кроме того, они настаивают, чтобы организация пересмотрела процесс оценки подготовки обучающихся и наняла больше инструкторов женского пола. ФБР отказалось комментировать иск и заявило, что бюро "стремится к созданию рабочей обстановки, где всех сотрудников ценят и уважают".