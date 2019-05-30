Диалог России и НАТО можно вернуть в конструктивное русло, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Возможности вернуть диалог России и НАТО в конструктивное русло далеко не исчерпаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возможности вернуть российско-натовский диалог в конструктивное русло далеко не исчерпаны. Для этого партнерам следует неукоснительно выполнять взятые на себя в ходе саммитов ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства по неукреплению своей безопасности за счет других" - сказал он в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".
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"Со своей стороны всегда открыты к совместной работе по противодействию международному терроризму, наркотрафику, киберпреступности, другим реальным, а не надуманным угрозам современности", - добавил Лавров.
По оценке министра, отношения между Россией и Североатлантическим альянсом вошли в фазу затяжного кризиса.
"В НАТО оказались неготовыми к совместной работе по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. Вместо этого был взят курс на сдерживание нашей страны, на передвижение разделительных линий на восток. Непрекращающееся расширение альянса, наращивание его потенциала вблизи российских границ, развертывание ПРО США – все это привело к серьезному кризису доверия, эскалации военно-политической напряженности в Евроатлантике", - отметил Лавров.