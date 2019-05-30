Диалог России и НАТО можно вернуть в конструктивное русло, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Возможности вернуть диалог России и НАТО в конструктивное русло далеко не исчерпаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возможности вернуть российско-натовский диалог в конструктивное русло далеко не исчерпаны. Для этого партнерам следует неукоснительно выполнять взятые на себя в ходе саммитов ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства по неукреплению своей безопасности за счет других" - сказал он в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"Со своей стороны всегда открыты к совместной работе по противодействию международному терроризму, наркотрафику, киберпреступности, другим реальным, а не надуманным угрозам современности", - добавил Лавров.

По оценке министра, отношения между Россией и Североатлантическим альянсом вошли в фазу затяжного кризиса.