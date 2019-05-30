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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ремонт в Храме гроба Господня могут начать через год

09:08
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Хранители иерусалимского Храма гроба Господня рассчитывают приступить к очередному этапу реставрации величайшей святыни христианского мира примерно через год, который будет посвящен исследованию состояния конструкций, сказал РИА Новости архимандрит армянской церкви Иммануил (Атаджанян).
О намерении отремонтировать фундамент, напольные покрытия и дренажную систему храма, почитаемого как место казни, погребения и воскресения Иисуса Христа, ранее на этой неделе объявили греко-православная, армянская и католическая церкви.
"Христианский квартал в таком месте расположен, что, когда идут дожди, вода собирается в этой части. Когда она испаряется, известняк, здесь же известняк везде, становится хрупким и ломается. Поэтому два европейских университета будут изучать состояние построек, и к сентябрю 2020 года, то есть через год, у нас будет полная картина, что будет делаться, какие работы должны выполняться", - сказал собеседник агентства.
Он уверен, что планируемый ремонт не помешаeт тысячам паломников, которые съезжаются со всего мира поклониться святыне.
"Я думаю, что не помешает... Даже когда реставрировалась сама Кувуклия, вход паломникам был не воспрещен. Работы к тому же там велись ночью, когда храм был закрыт", - сказал архимандрит Иммануил.
"Святогробское братство" ранее уже отреставрировала Кувуклию - часовню, воздвигнутую внутри храма над пещерой, почитаемой как место захоронения снятого с креста Иисуса.
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Религия и мировоззрениеИерусалим
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