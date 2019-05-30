Ремонт в Храме гроба Господня могут начать через год

"Христианский квартал в таком месте расположен, что, когда идут дожди, вода собирается в этой части. Когда она испаряется, известняк, здесь же известняк везде, становится хрупким и ломается. Поэтому два европейских университета будут изучать состояние построек, и к сентябрю 2020 года, то есть через год, у нас будет полная картина, что будет делаться, какие работы должны выполняться", - сказал собеседник агентства.