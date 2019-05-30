Концепция войны и монархия устарели, считает Далай-лама

Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Концепция войны безнадежно устарела, как и породившая ее феодальная система и монархическая форма правления, настало "время демократии" и мира, заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

"Первая мировая война, вторая – разве они принесли что-то хорошее? Нет. Только породили еще больше ненависти. Если не считать хорошим результатом развитие военной промышленности. Но единственное предназначение оружия - в том, чтобы убивать. Сама концепция войны, которая заключается в том, чтобы мобилизовать солдат и отправить их убивать друг друга, – это принадлежность феодальной системы. Она безнадежно устарела", - сказал Далай-лама.

По его словам, в "феодальном государстве король или королева, а иногда религиозные лидеры собирали армии и отправляли их убивать других людей". Но солдаты "ценят свою жизнь", и "если бы у них была свобода выбора, они не пошли бы убивать друг друга".

Далай-лама отметил также, что "не так давно в Таиланде провозгласили нового короля, взошел на трон новый император Японии, а в Британии родился еще один принц". Тем не менее, духовный лидер буддистов действительно считает, что "монархическая форма правления устарела". "Большевистская революция в России положила конец царизму, а французская революция покончила с монархией во Франции. Я думаю, что это было правильно. (Смеется.) Это все устаревшее мышление: короли, королевы. К тому же, в монархии делался слишком большой упор на военную силу", - добавил Далай-лама.