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РИА Новости

Концепция войны и монархия устарели, считает Далай-лама

09:07
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Концепция войны безнадежно устарела, как и породившая ее феодальная система и монархическая форма правления, настало "время демократии" и мира, заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
"Первая мировая война, вторая – разве они принесли что-то хорошее? Нет. Только породили еще больше ненависти. Если не считать хорошим результатом развитие военной промышленности. Но единственное предназначение оружия - в том, чтобы убивать. Сама концепция войны, которая заключается в том, чтобы мобилизовать солдат и отправить их убивать друг друга, – это принадлежность феодальной системы. Она безнадежно устарела", - сказал Далай-лама.
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По его словам, в "феодальном государстве король или королева, а иногда религиозные лидеры собирали армии и отправляли их убивать других людей". Но солдаты "ценят свою жизнь", и "если бы у них была свобода выбора, они не пошли бы убивать друг друга".
Далай-лама отметил также, что "не так давно в Таиланде провозгласили нового короля, взошел на трон новый император Японии, а в Британии родился еще один принц". Тем не менее, духовный лидер буддистов действительно считает, что "монархическая форма правления устарела". "Большевистская революция в России положила конец царизму, а французская революция покончила с монархией во Франции. Я думаю, что это было правильно. (Смеется.) Это все устаревшее мышление: короли, королевы. К тому же, в монархии делался слишком большой упор на военную силу", - добавил Далай-лама.
На вопрос о лучшей на сегодня форме правления он ответил, что "настало время демократии". "Мир принадлежит семи миллиардам людей. Каждая страна принадлежит своему народу. Когда люди получили соответствующее образование, когда у них правильный образ мысли, они вряд ли будут настроены убивать друг друга", - полагает духовный лидер.
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