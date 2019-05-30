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РИА Новости

В "Транснефти" назвали сроки очистки "Дружбы" от грязной нефти

09:05
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© РИА Новости / Ю. ФилимоновНулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
© РИА Новости / Ю. Филимонов
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общий объем некондиционной нефти, поставленной по трубопроводной системе "Дружба" и через порт Усть-Луга в дальнее зарубежье, составил около 3 миллионов тонн, на очищение системы от загрязненной нефти потребуется около шести-восьми месяцев, рассказал в интервью газете "Коммерсант" вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
"Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе "Дружба" и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 миллионов тонн", - сообщил Андронов в ответ на вопрос, сколько всего ушло загрязненной нефти в дальнее зарубежье. "По нашим прогнозам, на это потребуется около шести-восьми месяцев", - отметил он, говоря о сроках очистки трубопроводной системы от загрязненной нефти.
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Андронов пояснил, что при возвращении в Россию некондиционная нефть будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков "дочек" "Транснефти". Общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составляет суммарно 1,328 миллиона тонн. Стоимость хранения в магистральных трубопроводных системах сопредельных государств будет определена после окончательного уточнения объемов "грязной" нефти и сроков хранения.
В соответствии с утвержденной "дорожной картой" кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема "Адамова Застава" 10 июня. Вытеснение с территории Польши планом не предусматривается.
Андронов рассказал, что приведение нефти в трубопроводной системе Польши до уровня кондиционной, по мнению "Транснефти", возможно при ее локализации в свободных резервуарных парках с последующим смешиванием с потоками чистой нефти, поступающей как с моря (порт Гданьск), так и по нефтепроводной системе "Дружба". Общий объем нефти, поставленной через "Адамову Заставу" в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тысячи тонн, уточнил Андронов.
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Он также сообщил, что компания и Минэнерго проработали вопрос по возможным компенсациям грузоотправителям из-за ЧП. Предложение озвучили на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Почти все российские грузоотправители согласились на этот вариант, рассказал Андронов. В случае отказа от варианта "Транснефти" путь урегулирования только один - через суд, считает Андронов.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьЭкономика
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