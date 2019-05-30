"Саратовские авиалинии" сообщили о массовом сокращении сотрудников

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.

В ведомстве уточнили, что мера коснется 394 работников, из которых 242 — это инженерно-технические сотрудники, 152 — рабочие. Подавляющее большинство — местные жители.

Год назад "Саратовские авиалинии" аннулировали сертификат эксплуатанта и прекратили полеты. Тогда компанию покинул 561 сотрудник.

Авиаперевозчик базировался в Саратове-Центральном, но этот аэропорт завершает свою работу. В регионе появится новый авиаузел — Гагарин. Его строят у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, а прием рейсов запланирован уже на 16 августа.

Перспективы трудоустройства

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

"По состоянию на 29 мая служба занятости Саратова располагает сведениями о наличии по Саратову и Саратовскому району 7,8 тысячи вакансий для специалистов и служащих и 7,6 тысячи вакансий для рабочих специальностей. Анализ данных показывает, что вакансии, соответствующие специальности высвобождаемых работников, имеются в наличии. Банк вакансий гражданской авиации, предоставленный Росавиацией, составляет 2,8 тысячи мест", — добавили в ведомстве.

Оператору аэропорта Гагарин предложили рассмотреть возможность набора новых сотрудников из числа сокращаемых. Не исключены варианты профобучения и повышения квалификации с последующим трудоустройством.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявлял журналистам, что все сотрудники аэропорта Саратов-Центральный, которые захотят работать в новом аэропорту, будут трудоустроены.