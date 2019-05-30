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РИА Новости

"Саратовские авиалинии" сообщили о массовом сокращении сотрудников

09:04
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСамолет "Саратовских авиалиний"
Самолет Саратовских авиалиний
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Самолет "Саратовских авиалиний". Архивное фото
САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.
В ведомстве уточнили, что мера коснется 394 работников, из которых 242 — это инженерно-технические сотрудники, 152 — рабочие. Подавляющее большинство — местные жители.
Год назад "Саратовские авиалинии" аннулировали сертификат эксплуатанта и прекратили полеты. Тогда компанию покинул 561 сотрудник.
Авиаперевозчик базировался в Саратове-Центральном, но этот аэропорт завершает свою работу. В регионе появится новый авиаузел — Гагарин. Его строят у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, а прием рейсов запланирован уже на 16 августа.
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Перспективы трудоустройства

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
"По состоянию на 29 мая служба занятости Саратова располагает сведениями о наличии по Саратову и Саратовскому району 7,8 тысячи вакансий для специалистов и служащих и 7,6 тысячи вакансий для рабочих специальностей. Анализ данных показывает, что вакансии, соответствующие специальности высвобождаемых работников, имеются в наличии. Банк вакансий гражданской авиации, предоставленный Росавиацией, составляет 2,8 тысячи мест", — добавили в ведомстве.
Оператору аэропорта Гагарин предложили рассмотреть возможность набора новых сотрудников из числа сокращаемых. Не исключены варианты профобучения и повышения квалификации с последующим трудоустройством.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявлял журналистам, что все сотрудники аэропорта Саратов-Центральный, которые захотят работать в новом аэропорту, будут трудоустроены.
В апреле оператор нового аэропорта объявил о подборе работников на более чем 500 вакансий. В департаменте стратегических коммуникаций Гагарина тогда подтвердили РИА Новости готовность в приоритетном порядке рассмотреть кандидатуры из числа сотрудников Саратова-Центрального.
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РосавиацияСаратовСаратовские авиалинииСаратовский районАлександр НерадькоОбщество
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