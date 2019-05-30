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РИА Новости

В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей

09:04
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Власти Китая эвакуировали около 48 тысяч человек из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает агентство Синьхуа.
По информации местных экстренных служб, дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах девяти городов.
Сообщается, что в общей сложности в зоне бедствия оказались более 354 тысяч человек, около 48 тысяч были эвакуированы в более безопасные районы.
В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожилa более 2,7 тысячи гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более 600 домам.
28 мая, 16:21
На юге Китая семь человек погибли из-за наводнений
С минувшего воскресенья и до вторника было приостановлено движение на нескольких участках семи скоростных дорог из-за обрушений и затопления.
Кроме того, пятеро рабочих оказались заблокированными в железнодорожном туннеле, в результате один человек погиб, еще один до сих пор числится пропавшим без вести.
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