В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Власти Китая эвакуировали около 48 тысяч человек из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает агентство Власти Китая эвакуировали около 48 тысяч человек из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает агентство Синьхуа

По информации местных экстренных служб, дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах девяти городов.

Сообщается, что в общей сложности в зоне бедствия оказались более 354 тысяч человек, около 48 тысяч были эвакуированы в более безопасные районы.

В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожилa более 2,7 тысячи гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более 600 домам.

С минувшего воскресенья и до вторника было приостановлено движение на нескольких участках семи скоростных дорог из-за обрушений и затопления.