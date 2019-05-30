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РИА Новости

Глава МИД Южной Кореи поедет в Венгрию, где погибли жители страны

09:00
2023
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва
Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва срочно отправляется в Будапешт, где во время аварии судов на Дунае погибли по меньшей мере семь южнокорейских граждан, 19 пропали без вести, сообщает агентство Рёнхап.
"Министр Кан Гён Хва планирует отправиться сегодня в Венгрию для руководства на месте", - приводит агентство заявление МИД Южной Кореи.
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Как сообщалось ранее, на прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.
Власти Южной Кореи совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был проинформирован о случившемся и распорядился принять все меры для поиска и спасения пострадавших. Эти работы, по сообщениям из Венгрии, осложняются погодными условиями.
По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Организатор тура компания "Verygoodtour" не располагает информацией о том, были ли на них надеты спасательные жилеты во время аварии.
Затонувшее судно Hableany, что означает "русалка" на венгерском, обнаружено у моста недалеко от готического здания парламента Венгрии.
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