Глава МИД Южной Кореи поедет в Венгрию, где погибли жители страны

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва срочно отправляется в Будапешт, где во время аварии судов на Дунае погибли по меньшей мере семь южнокорейских граждан, 19 пропали без вести, сообщает агентство Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва срочно отправляется в Будапешт, где во время аварии судов на Дунае погибли по меньшей мере семь южнокорейских граждан, 19 пропали без вести, сообщает агентство Рёнхап

"Министр Кан Гён Хва планирует отправиться сегодня в Венгрию для руководства на месте", - приводит агентство заявление МИД Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, на прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.

Власти Южной Кореи совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был проинформирован о случившемся и распорядился принять все меры для поиска и спасения пострадавших. Эти работы, по сообщениям из Венгрии, осложняются погодными условиями.

По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Организатор тура компания "Verygoodtour" не располагает информацией о том, были ли на них надеты спасательные жилеты во время аварии.