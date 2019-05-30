Цветовую маркировку "Светофор" для продуктов расширят

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Применение цветовой маркировки "Светофор" будет расширено для безалкогольных напитков и продуктов питания, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Добровольная маркировка "Светофор" предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. Главная задача такой маркировки - донести подробную и понятную информацию до потребителя.

"Ведется работа над внесением изменений и дополнений в методические рекомендации от 28.02.2018 МР 2.3.0122-18 "Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей". Одно из изменений - возможность одновременно совмещать на маркировке пищевой продукции подходы, принятые в Российской Федерации и Европейском Союзе, что позволяет привлечь производителей безалкогольных напитков к участию в проекте", - говорится в сообщении.