Цветовую маркировку "Светофор" для продуктов расширят

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Применение цветовой маркировки "Светофор" будет расширено для безалкогольных напитков и продуктов питания, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Добровольная маркировка "Светофор" предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. Главная задача такой маркировки - донести подробную и понятную информацию до потребителя.
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"Ведется работа над внесением изменений и дополнений в методические рекомендации от 28.02.2018 МР 2.3.0122-18 "Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей". Одно из изменений - возможность одновременно совмещать на маркировке пищевой продукции подходы, принятые в Российской Федерации и Европейском Союзе, что позволяет привлечь производителей безалкогольных напитков к участию в проекте", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проект "светофорной" маркировки продуктов от Роспотребнадзора реализуют уже две розничные компании.
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