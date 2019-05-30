Конструктор НИКИЭТ рассказал о лидерстве России в сфере научных реакторов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия на полвека вперед обеспечена исследовательскими ядерными реакторами, необходимыми для развития отечественной атомной промышленности и выполнения различных передовых научных проектов, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор исследовательских и изотопных реакторов предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ) Игорь Третьяков.

"Сегодня Россия в области обеспечения атомной промышленности экспериментальными реакторными установками является абсолютно независимой страной, более того, ее независимость и лидерство будут обеспечены на ближайшие 50 лет вводом в строй новых высокопоточных реакторов МБИР, ПИК, нового реактора в Дубне", - сказал Третьяков.

Он подчеркнул, что "в России все направления исследований будут обеспечены исследовательскими реакторами".

Третьяков перечислил установки, "закрывающие" потребности России в исследовательских реакторах. По его словам, работы в области реакторов на быстрых нейтронах обеспечивает реактор БОР-60 в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде, ему на смену с 2025 года должен прийти строящийся там же самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР.