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РИА Новости
Ядерные технологии

Конструктор НИКИЭТ рассказал о лидерстве России в сфере научных реакторов

08:43
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНаучно-исследовательский институт атомных реакторов” (НИИАР)
Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (НИИАР)
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (НИИАР). Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия на полвека вперед обеспечена исследовательскими ядерными реакторами, необходимыми для развития отечественной атомной промышленности и выполнения различных передовых научных проектов, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор исследовательских и изотопных реакторов предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ) Игорь Третьяков.
"Сегодня Россия в области обеспечения атомной промышленности экспериментальными реакторными установками является абсолютно независимой страной, более того, ее независимость и лидерство будут обеспечены на ближайшие 50 лет вводом в строй новых высокопоточных реакторов МБИР, ПИК, нового реактора в Дубне", - сказал Третьяков.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
3 октября 2018, 12:13Ядерные технологии
Росатом пригласил Сербию в проект самого мощного научного реактора МБИР
Он подчеркнул, что "в России все направления исследований будут обеспечены исследовательскими реакторами".
Третьяков перечислил установки, "закрывающие" потребности России в исследовательских реакторах. По его словам, работы в области реакторов на быстрых нейтронах обеспечивает реактор БОР-60 в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде, ему на смену с 2025 года должен прийти строящийся там же самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР.
В области реакторов на тепловых нейтронах – установки ИВВ-2М в Институте реакторных материалов в Заречном (Свердловская область) и МИР.М1 в НИИАР, отметил Третьяков. Так называемые пучковые исследования материи с помощью пучков нейтронов обеспечит реактор ПИК на площадке Курчатовского института в Гатчине под Санкт-Петербургом, а в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне - импульсный реактор ИБР-2, на смену которому должен прийти в будущем новый нейтронный источник, возможные концепции которого сейчас обсуждаются. Наконец, наработку радиоактивных изотопов обеспечат реакторы СМ, РБТ (оба в НИИАР), ИВВ-2М, ВВР-ц (в Научно-исследовательском физико-химическом институте имени Карпова в Обнинске), а также будущий реактор МБИР, добавил Третьяков.
Читайте полный текст интервью с Игорем Третьяковым >>
Монтаж элементов исследовательского ядерного нейтронного реактора. Архивное фото
1 июня 2017, 13:25Ядерные технологии
Самый мощный научный ядерный реактор планируют построить в РФ к 2022 году
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