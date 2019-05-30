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РИА Новости

Политолог предположил, какие темы обсудят российские и японские министры

08:39
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© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi Небоскребы квартала Ниси-Синдзюку в Токио на фоне горы Фудзи, Япония
Небоскребы квартала Ниси-Синдзюку в Токио на фоне горы Фудзи, Япония
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
Небоскребы квартала Ниси-Синдзюку в Токио на фоне горы Фудзи, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2" очень важна для подготовки намеченного на конец июня двустороннего саммита. О том, какие задачи стоят перед министрами, корреспонденту РИА Новости рассказал японский экс-дипломат, политолог Кадзухико Того.
Кадзухико Того - политолог, дипломат, в качестве главы департамента Европы и Азии японского МИД занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске.
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"2+2" – это важнейший формат. Он позволяет обсудить и внешнеполитические вопросы, и вопросы обеспечения безопасности. Критически важно, чтобы стороны пришли к взаимному доверию, пониманию, что партнер достоин того, чтобы заключить с ним мирный договор. Это очень важно. Важно, чтобы дискуссия исходила из понимания, что мирный договор нужен во имя интересов обеих сторон", - считает политолог.
Переговоры министров обороны и иностранных дел состоятся за месяц до встречи Путина с премьером Японии Синдзо Абэ.
"Думаю, что это самый высокий уровень переговоров о безопасности перед встречей лидеров на саммите G20. Это очень важная встреча с точки зрения подготовки саммита Путин – Абэ. Главных игроков всего четверо. И здесь очень важен человеческий фактор. Успех переговоров во многом зависит от того, насколько тем, кто их ведет, удастся "выжать" успех из их содержания. Конечно, если удастся прийти к какому-то продвижению по одному из вопросов, лидеры используют это и пойдут дальше, - считает эксперт. - Но даже если в переговорах "2+2" и не будет достигнуто такого продвижения, о котором можно будет объявить, но возникнет понимание и чувство, что с этими людьми можно достигнуть взаимопонимания и доверия, это уже будет иметь большое значение для переговоров лидеров. Это важная встреча, она имеет большое значение".
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О чем пойдет речь?

"Проблема заключения мирного договора, включая территориальный вопрос, затрагивает вопросы и гарантий безопасности, и внешней политики и определяет, как сложатся отношения Японии и России в дальнейшем. Важно, насколько России и Японии удастся достичь договоренности по вопросам гарантий безопасности в широком смысле, чтобы сблизить позиции двух стран. Думаю, что это будет обсуждаться и на переговорах. До сих пор в СМИ активно обсуждался вопрос о том, сможет ли Япония, в случае передачи ей части островов, разместить там американские военные базы. Думаю, что на переговорах будут обсуждаться эта и другие проблемы тоже", - считает Того.
Формат "2+2" дает возможность обсудить вопросы внешней политики и вопросы безопасности вне рамок переговоров лидеров. По мнению политолога, это дает возможность сблизить позиции в преддверии встречи лидеров.
"Хотелось бы, чтобы эта дискуссия приблизила позиции сторон. Но говорить о том, какая проблема в каком состоянии обсуждения находится, я сейчас не могу. Думаю, что вопросы создания структур по поддержанию доверия, вопросы ПРО наземного базирования, возможности совместных учений будут обсуждаться на этих переговорах. Но в каком объеме и как они будут обсуждаться, приблизятся ли позиции двух стран - я сказать не могу", - подчеркнул эксперт.
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Переговоры в "черном ящике"

"Сейчас переговоры ведутся в "черном ящике", на поверхности ничего не появляется. В этой ситуации говорить что-то о них – крайне безответственно. Очень опасно строить прогнозы и предположения. Сейчас ничего нет на поверхности: таким образом охлаждают чрезмерно завышенные ожидания. Я считаю, что сейчас нельзя вести опасные спекуляции на тему" - отметил политолог.
Он подчеркнул, что если ранее СМИ обсуждали возможность какого-то рамочного соглашения по содержанию мирного договора в ходе саммита G20, то сейчас об этом никто не говорит. В том числе, это связано и с тем, что о содержании переговоров знают единицы, что ограничивает возможности утечек.
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Продвижение на трех уровнях

Для прогресса переговоров важно, чтобы поступательное продвижение происходило на всех трех уровнях обсуждения.
"Важно продвижение на трех уровнях: Абэ-Путин, на уровне министров иностранных дел (Сергея) Лаврова и (Таро) Коно и на уровне их заместителей Игоря Моргулова и (Такэо) Мори. Я знаю это по своему опыту, когда мы готовили встречу премьер-министра Мори и президента Путина в Иркутске", - считает дипломат.
Исходя из своего опыта переговоров, Кадзухико Того считает важным поиск путей для соглашения, несмотря на разницу позиций сторон.
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"Я возлагаю большие надежды на то, что обе стороны смогут откровенно высказать друг другу свою точку зрения с тем, чтобы в конце концов приблизить позиции. Позиции не обязательно должны совпадать, но чтобы заключить мирный договор, необходимо прийти к единому соглашению. Не просто зафиксировать разницу позиций, а вникнуть, почему позиция другой стороны отличается. И далее вместе подумать, как этот разрыв можно сократить", - убежден дипломат.
Впервые переговоры в формате "2+2" между Россией и Японией состоялись в 2013 году в Токио. Тогда в таком формате Япония взаимодействовала только с США и Австралией - своими ближайшими союзниками. После четырехлетнего перерыва переговоры были возобновлены в 2017 году и с тех пор проходят каждый год.
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