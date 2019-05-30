Политолог предположил, какие темы обсудят российские и японские министры

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2" очень важна для подготовки намеченного на конец июня двустороннего саммита. О том, какие задачи стоят перед министрами, корреспонденту РИА Новости рассказал японский экс-дипломат, политолог Кадзухико Того.

Кадзухико Того - политолог, дипломат, в качестве главы департамента Европы и Азии японского МИД занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске.

"2+2" – это важнейший формат. Он позволяет обсудить и внешнеполитические вопросы, и вопросы обеспечения безопасности. Критически важно, чтобы стороны пришли к взаимному доверию, пониманию, что партнер достоин того, чтобы заключить с ним мирный договор. Это очень важно. Важно, чтобы дискуссия исходила из понимания, что мирный договор нужен во имя интересов обеих сторон", - считает политолог.

Переговоры министров обороны и иностранных дел состоятся за месяц до встречи Путина с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Думаю, что это самый высокий уровень переговоров о безопасности перед встречей лидеров на саммите G20. Это очень важная встреча с точки зрения подготовки саммита Путин – Абэ. Главных игроков всего четверо. И здесь очень важен человеческий фактор. Успех переговоров во многом зависит от того, насколько тем, кто их ведет, удастся "выжать" успех из их содержания. Конечно, если удастся прийти к какому-то продвижению по одному из вопросов, лидеры используют это и пойдут дальше, - считает эксперт. - Но даже если в переговорах "2+2" и не будет достигнуто такого продвижения, о котором можно будет объявить, но возникнет понимание и чувство, что с этими людьми можно достигнуть взаимопонимания и доверия, это уже будет иметь большое значение для переговоров лидеров. Это важная встреча, она имеет большое значение".

О чем пойдет речь?

"Проблема заключения мирного договора, включая территориальный вопрос, затрагивает вопросы и гарантий безопасности, и внешней политики и определяет, как сложатся отношения Японии и России в дальнейшем. Важно, насколько России и Японии удастся достичь договоренности по вопросам гарантий безопасности в широком смысле, чтобы сблизить позиции двух стран. Думаю, что это будет обсуждаться и на переговорах. До сих пор в СМИ активно обсуждался вопрос о том, сможет ли Япония, в случае передачи ей части островов, разместить там американские военные базы. Думаю, что на переговорах будут обсуждаться эта и другие проблемы тоже", - считает Того.

Формат "2+2" дает возможность обсудить вопросы внешней политики и вопросы безопасности вне рамок переговоров лидеров. По мнению политолога, это дает возможность сблизить позиции в преддверии встречи лидеров.

"Хотелось бы, чтобы эта дискуссия приблизила позиции сторон. Но говорить о том, какая проблема в каком состоянии обсуждения находится, я сейчас не могу. Думаю, что вопросы создания структур по поддержанию доверия, вопросы ПРО наземного базирования, возможности совместных учений будут обсуждаться на этих переговорах. Но в каком объеме и как они будут обсуждаться, приблизятся ли позиции двух стран - я сказать не могу", - подчеркнул эксперт.

Переговоры в "черном ящике"

"Сейчас переговоры ведутся в "черном ящике", на поверхности ничего не появляется. В этой ситуации говорить что-то о них – крайне безответственно. Очень опасно строить прогнозы и предположения. Сейчас ничего нет на поверхности: таким образом охлаждают чрезмерно завышенные ожидания. Я считаю, что сейчас нельзя вести опасные спекуляции на тему" - отметил политолог.

Он подчеркнул, что если ранее СМИ обсуждали возможность какого-то рамочного соглашения по содержанию мирного договора в ходе саммита G20, то сейчас об этом никто не говорит. В том числе, это связано и с тем, что о содержании переговоров знают единицы, что ограничивает возможности утечек.

Продвижение на трех уровнях

Для прогресса переговоров важно, чтобы поступательное продвижение происходило на всех трех уровнях обсуждения.

"Важно продвижение на трех уровнях: Абэ-Путин, на уровне министров иностранных дел (Сергея) Лаврова и (Таро) Коно и на уровне их заместителей Игоря Моргулова и (Такэо) Мори. Я знаю это по своему опыту, когда мы готовили встречу премьер-министра Мори и президента Путина в Иркутске", - считает дипломат.

Исходя из своего опыта переговоров, Кадзухико Того считает важным поиск путей для соглашения, несмотря на разницу позиций сторон.

"Я возлагаю большие надежды на то, что обе стороны смогут откровенно высказать друг другу свою точку зрения с тем, чтобы в конце концов приблизить позиции. Позиции не обязательно должны совпадать, но чтобы заключить мирный договор, необходимо прийти к единому соглашению. Не просто зафиксировать разницу позиций, а вникнуть, почему позиция другой стороны отличается. И далее вместе подумать, как этот разрыв можно сократить", - убежден дипломат.