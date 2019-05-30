В районе затопления катера в Венгрии работают около ста пожарных

Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019

Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти 100 пожарных участвуют в поисковой операции после затопления прогулочного катера в Будапеште, сообщает газета Почти 100 пожарных участвуют в поисковой операции после затопления прогулочного катера в Будапеште, сообщает газета Daily News Hungary

В результате затопления катера погибли семь человек. Еще семеро были госпитализированы, остальные числятся пропавшими.

Как сообщил представитель службы по ликвидации последствий бедствий, поиски на реке продолжаются, в них участвуют 96 пожарных. Министр внутренних дел Шандор Пинтер и секретарь по вопросам здравоохранения Ильдико Хорват прибыли на место происшествия. По словам последней, три крупнейшие больницы готовы принять пострадавших.