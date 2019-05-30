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РИА Новости

В районе затопления катера в Венгрии работают около ста пожарных

08:38
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© REUTERS / Bernadett SzaboЗдание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
© REUTERS / Bernadett Szabo
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти 100 пожарных участвуют в поисковой операции после затопления прогулочного катера в Будапеште, сообщает газета Daily News Hungary.
В результате затопления катера погибли семь человек. Еще семеро были госпитализированы, остальные числятся пропавшими.
Как сообщил представитель службы по ликвидации последствий бедствий, поиски на реке продолжаются, в них участвуют 96 пожарных. Министр внутренних дел Шандор Пинтер и секретарь по вопросам здравоохранения Ильдико Хорват прибыли на место происшествия. По словам последней, три крупнейшие больницы готовы принять пострадавших.
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште.
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