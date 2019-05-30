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РИА Новости

Силуанов призвал диверсифицировать предприятия, где снижается оборонзаказ

08:35
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов выступает на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ
Антон Силуанов выступает на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов попросил Минпромторг РФ направить усилия на диверсификацию предприятий, где снижается объем гособоронзаказа.
"Если госзаказ снижается (на отдельных предприятиях), то нужно принимать управленческие решения, перестраивать под гражданку", - сказал он на совещании во Владивостоке по реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".
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"Вопрос министерства промышленности. Просил бы в этой части проанализировать ситуацию на предприятиях, где сокращаются объемы, и туда направить усилия и ресурсы, которые есть на федеральном уровне, для диверсификации", - добавил Силуанов.
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