Силуанов призвал диверсифицировать предприятия, где снижается оборонзаказ

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов попросил Минпромторг РФ направить усилия на диверсификацию предприятий, где снижается объем гособоронзаказа.

"Если госзаказ снижается (на отдельных предприятиях), то нужно принимать управленческие решения, перестраивать под гражданку", - сказал он на совещании во Владивостоке по реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".