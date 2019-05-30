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РИА Новости

Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

08:34
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама с оптимизмом смотрит на людей как на "общественных животных", от природы склонных к состраданию и становящихся лучше, несмотря на все проблемы современного мира. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости.
"Нет, я не изменил свое мнение. Даже еще больше в нем утвердился. Каждое существо, даже насекомое, не хочет страдать, а хочет прожить жизнь счастливо. И у каждого есть право на то, чтобы быть счастливым", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос, не разочарован ли он в людях.
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Ранее буддийский лидер не раз говорил, что человечество становится лучше, однако последнее время заявляет, что человечеству не хватает ответственности и мир на грани катастрофы.
Согласно последним данным науки, отметил Далай-лама, "по природе своей человек склонен к состраданию". "Это же очевидно: в первые несколько лет после появления на свет мы нуждаемся в материнской любви и заботе, без них мы бы не выжили", - добавил духовный лидер.
По его словам, "так происходит у всех общественных животных". "Мы, люди, тоже общественные животные. Коллективное чувство в определенной степени заложено в нас биологически. На протяжении тысячелетий люди выживали именно благодаря чувству общности, взаимопомощи и заботе друг о друге", - убежден Далай-лама.
Основными же угрозами современности он считает истребляющие людей войны, глобальное потепление и другие экологические бедствия, связанные с человеческой деятельностью.
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