Южная Корея направит группу спасателей в Венгрию после ЧП на Дунае

Представители МИД Южной Кореи в связи с аварией на лодке с участием южнокорейских туристов в столице Венгрии Будапеште в аэропорту Инчхон, перед отправкой в Будапешт. 30 мая 2019

Представители МИД Южной Кореи в связи с аварией на лодке с участием южнокорейских туристов в столице Венгрии Будапеште в аэропорту Инчхон, перед отправкой в Будапешт. 30 мая 2019

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Южная Корея намерена направить группу спасателей и дипломатов в Венгрию в связи с кораблекрушением на реке Дунай, сообщило в четверг информационное агентство Южная Корея намерена направить группу спасателей и дипломатов в Венгрию в связи с кораблекрушением на реке Дунай, сообщило в четверг информационное агентство Рёнхап

По его данным, в группу реагирования войдут шесть дипломатов и 12 спасателей. Сроки согласовываются.

Как сообщалось ранее, на прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим, более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.

Власти Южной Кореи совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.