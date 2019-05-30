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РИА Новости

Южная Корея направит группу спасателей в Венгрию после ЧП на Дунае

08:29
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© AFP 2019 / YonhapПредставители МИД Южной Кореи в связи с аварией на лодке с участием южнокорейских туристов в столице Венгрии Будапеште в аэропорту Инчхон, перед отправкой в Будапешт. 30 мая 2019
Представители МИД Южной Кореи в связи с аварией на лодке с участием южнокорейских туристов в столице Венгрии Будапеште в аэропорту Инчхон, перед отправкой в Будапешт. 30 мая 2019
© AFP 2019 / Yonhap
Представители МИД Южной Кореи в связи с аварией на лодке с участием южнокорейских туристов в столице Венгрии Будапеште в аэропорту Инчхон, перед отправкой в Будапешт. 30 мая 2019
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Южная Корея намерена направить группу спасателей и дипломатов в Венгрию в связи с кораблекрушением на реке Дунай, сообщило в четверг информационное агентство Рёнхап.
По его данным, в группу реагирования войдут шесть дипломатов и 12 спасателей. Сроки согласовываются.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
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Президент Южной Кореи поручил сделать все для спасения туристов в Венгрии
Как сообщалось ранее, на прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим, более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.
Власти Южной Кореи совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был проинформирован о случившемся и распорядился принять все меры для поиска и спасения пострадавших. Эти работы, по сообщениям из Венгрии, осложняются погодными условиями.
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